پخش زنده
امروز: -
فراخوان دومین جشنواره بینالمللی «شعر پروانگی» منتشر شد و کتاب دور اول این جشنواره در نشست خبری جشنواره دوم، رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فراخوان دومین جشنواره بینالمللی «شعر پروانگی» به دبیری علیرضا قزوه که توسط خانهایبی برگزار میشود، منتشر شد.
طی فراخوان منتشر شده، موضوعات و محورهای این دوره عبارتند از: اصلاح کنشهای اجتماعی و ترویج فرهنگهای رفتاری، جلوگیری از موانع عمومی و دولتی در جریان تحصیل بیماران مبتلا و سایر ناهنجاریها و باورهای اشتباه جامعه نسبت به این فرزاندن، توسعه فرهنگی اجتناب و جلوگیری از وصلتهای فامیلی، قدردانی از مادران، پدران و خانواده بیماران که با وجود تمام سختیهای طاقتفرسا با عشق، صبر و تحمل از فرزندان خود مراقبت میکنند، بررسی تحریمهای ظالمانه و عوارض ناشی از آن بر سلامتی بیماران مظلوم پروانهای که سالها است با آن دست به گریبان هستند، واگویه مادران و پدران در مواجهه با بیماری و مقابله عاطفی با تحریمها، آسیبهای اجتماعی و اقتصادی پیش روی بیماران پروانهای و خانوادههای ایشان، اقدامات و ارائه خدمات رفاهی و معیشتی خانهایبی در تمام شئون زندگی بیماران و خانوادههای ایشان که در تمام دنیا مشابه چنین خدماتی وجود ندارد، آگاهیبخشی از ژنتیکی بودن بیماری پروانهای و عدم امکان سرایت به دیگران.
قالب اشعار مورد نظر این رویداد شامل کلاسیک، نو و نیمایی، سرود، ترانه، تصنیف و کودک و نوجوان در ۲ بخش فارسی ویژه شاعران پارسی زبان ایران و سایر کشورها در زبانهای انگلیسی، عربی، ترکی، اردو و دیگر زبانها خواهد بود.
جشنواره در ۲ دسته ویژه بیماران پروانهای و خانواده آنها و نیز سایر شاعران تقسیمبندی میشود که به ۱۰ نفر نخست برگزیدگان هر دسته توسط هیات داوران جوایزی تعلق میگیرد.
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا ۳۱ تیر ۱۴۰۵ خواهد بود که در خلال داوریها زمان و محل برگزاری نیز اعلام خواهد شد.
طبق برنامهریزی انجام شده، ساعت ۱۱ سهشنبه ۲۲ اردیبهشت با حضور علیرضا قزوه نشست رسانهای دومین جشنواره بینالمللی «شعر پروانگی» در محل خانهایبی برگزار میشود. همچنین کتاب آثار برگزیده دوره اول جشنواره نیز در این نشست رسانهای رونمایی میشود.