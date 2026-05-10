

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خراسان رضوی، در حاشیه بازدید از روستای ازغد طرقبه، با اشاره به آمار بالای حریق‌ های مراتع طرقبه شاندیز در سال گذشته گفت: تدوین برنامه‌ای مدون و ساختارمند برای مهار آتش سوزی در مراتع و جنگل‌های شهرستان طرقبه شاندیز به خصوص در فصول گرم و یا زمان‌ های خشکسالی در دستور کار کارشناسان منابع طبیعی استان قرار گرفته است.

سرهنگ حسین زنگنه ثانی با اشاره به ورود میلیونی گردشگر به طرقبه شاندیز بر اهمیت نقش مردم در حفاظت از اراضی ملی تاکید کرد و افزود: آموزش، فرهنگ‌ سازی و توانمند سازی ساکنان بومی و محلی و فرهنگ سازی در بین گردشگران با کمک شورا‌های روستا و تشکل‌های مردمی در پیشگیری از آتش‌سوزی مراتع و یا اطفای سریع آتش بسیار مؤثر خواهد بود.