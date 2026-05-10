به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ ابوالحسن مزارعی گفت: در راستای مبارزه با برهم زنندگان نظام اقتصادی و محتکرین، روز گذشته ماموران این فرماندهی با اقدامات فنی و اطلاعاتی شبانه روزی، محل احتکار و دپوی ارزاق عمومی و مواد غذایی غیر مجاز را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی همراه با بازرسین اتاق اصناف و اداره صمت به محل اعزام شدند.

سرهنگ مزارعی بیان کرد: در بازرسی ماموران از آن مکان، ۶ هزار عدد بطری روغن، ۵ هزار کیلوگرم حبوبات، قند و چای و ۷۰ هزار انواع کالای دیگر از قبیل شوینده، سرکه، نوشابه، رب گوجه، ماکارونی، سویا، تن ماهی، دستمال کاغذی و سایر کالا‌های دیگر که احتکار و دپو شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد در پایان گفت: کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند و مالک ۵۰ ساله به منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.