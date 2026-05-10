برنامه‌های «ایستگاه ایران»، با روایت قهرمانان مردمی از شبکه نسیم و «خانه و خانواده»، با موضوعات مرتبط با خانواده، سبک زندگی و مسائل اجتماعی، از رادیو ایران پخش می‌شود.

«ایستگاه ایران» و «خانه و خانواده»، از رادیو و تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه تلویزیونی «ایستگاه ایران»، با اجرای امین زندگانی و با محور گفت‌و‌گو با مردم قهرمان در مترو، از شبکه نسیم پخش می شود.

این برنامه با موضوع گفت‌و‌گو با مردم قهرمان در مترو، تلاش دارد روایتگر داستان‌ها و تجربه‌های افرادی باشد که در متن زندگی روزمره، جلوه‌هایی از ایثار، مسئولیت‌پذیری و کنش‌های ارزشمند اجتماعی را به نمایش گذاشته‌اند.

«ایستگاه ایران»، از شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۱، پخش و روز بعد در ساعت‌های ۷ و ۱۴:۳۰، بازپخش می شود.

برنامه «خانه و خانواده»، پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت‌، با تهیه‌کنندگی زینب برومند و اجرای فیروزه آدابی، از رادیو ایران پخش می‌شود.

این برنامه رادیویی در تازه‌ترین قسمت خود به این پرسش می‌پردازد که در روز‌های سخت و بحرانی، چه ویژگی‌هایی را باید در شخصیت خود تقویت کنیم.

در این برنامه دکتر روح‌الله حدادی، روانشناس بالینی، درباره اینکه در شرایط سخت و بحرانی جامعه چه مؤلفه‌هایی مانند تاب‌آوری، امید و مدیریت هیجان باید در شخصیت افراد تقویت شود تا بتوانند بهتر با چالش‌ها روبه‌رو شوند، صحبت می‌کند.

«خانه و خانواده»، هر هفته از شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۰۹:۰۰، از رادیو ایران پخش می‌شود و به موضوعات مرتبط با خانواده، سبک زندگی و مسائل اجتماعی می‌پردازد.