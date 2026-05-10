دومین آئین گرامیداشت «امینِ ایران» به یاد رهبر شهید انقلاب و با هدف پاسداشت نگاه و حمایت ایشان از پیشرفت‌های علمی کشور، فردا با حضور جمعی از فعالان حوزه علم و فناوری، در تالار وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آئین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

در این مراسم که به یاد آن شهید والامقام و فرزندان صدیق ایشان در میناب و دیگر نقاط کشور برگزار می‌شود، جمعی از اهالی علم و فناوری با روایت خاطرات و بیان نکاتی از توجه و حمایت رهبر شهید از حوزه علم و فناوری، یاد و خاطره ایشان و دیگر شهدای این سرزمین را گرامی می‌دارند.

عنوان «امینِ ایران» برگرفته از تخلص «امین» است که رهبر شهید انقلاب در سروده‌های خود از آن استفاده می‌کردند و به همین مناسبت برای این آیین سوگ انتخاب شده است.

دومین آیین سوگ «امینِ ایران» دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در تالار وحدت برگزار می‌شود.