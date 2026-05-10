مدیر حوزههای علمیه استان یزد: حوزههای علمیه برادران در سه مقطع عمومی، عالی و دکتری طلبه میپذیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام حسینی افزود: علاقمندان به تحصیلات علوم دینی میتوانند برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به تارنمای مرکز مدیریت حوزههای علمیه به نشانی heyazd.ir یا مدارس علمیه استان یزد مراجعه کنند.
مدیر حوزههای علمیه استان با اشاره به اینکه دانش آموزانی که پایه هشتم را به اتمام رساندند، میتوانند به حوزه علمیه راه پیدا کنند، گفت: ما در حوزه علمیه تا مدرک دکتری را پذیرش خواهیم کرد.
وی ادامه داد: ۳۳۰ کار ویژه مخصوص طلاب و روحانیون تعریف شده که بعد از اتمام درس میتوانند در مناصب و مشاغل مختلف در زمینههای حوزه علمیه، نظامی، بین الملل، مدرس، پژوهشگر، کادر اداری و اجرایی، مشاور، معلم و ... مشغول فعالیت شوند.