به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پاسخ جمهوری اسلامی ایران به آخرین متن پیشنهادی آمریکا برای خاتمه جنگ، امروز به میانجی پاکستانی ارسال شد.

نقطه‌ نظرات و ملاحظات ایران درباره توافق خاتمه جنگ تحمیلی؛ به میانجی پاکستانی منعکس شد

پاسخ جمهوری اسلامی ایران به متن پیشنهادی آمریکا درباره خاتمه جنگ، امروز به میانجی پاکستانی منعکس شد. پیش‌تر، آمریکا دیدگاه هایش را درباره متن پیشنهادی ۱۴ بندی اولیه ایران از طریق پاکستان اعلام کرده بود.

متن پیشنهادی ایران متمرکز بر خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی در همه جبهه‌ها با ویژه لبنان و تامین امنیت کشتیرانی، تمرکز دارد.

سخنگوی وزارت خارجه، بارها اعلام کرده است که دیدگاه‌ها و ملاحظات ایران درباره پیشنهادهای آمریکا، پس از تکمیل بررسی‌ها و جمع‌بندی نهایی، ارسال می شود.

