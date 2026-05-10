رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، از ایجاد دستیار هوشمند قضائی برای قضات سراسر کشور همزمان با ایام جنگ تحمیلی سوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: قضات قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران همزمان با ایام جنگ تحمیلی سوم، دارای دستیار هوشمند قضائی شدند.
این دستیار به عنوان یک راهنما و تصمیمیار هوشمند در خدمت قضات و نظام قضائی کشور خواهد بود.
گفتنی است، دستیار هوشمند قضائی یک سامانه یا ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی است که برای کمک به فرایندهای قضائی و حقوقی طراحی شده است. هدف آن افزایش کارایی، سرعت و دقت در تصمیمگیریها و امور مرتبط با دادگاهها، وکلا، قضات و سایر فعالان حقوقی است.