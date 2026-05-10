رئیس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به دو موج ناپایدار در روزهای آتی به جو استان گفت: به نظر می‌رسد با عبور این دو موج، شاهد پایان تدریجی بارش‌های چشمگیر در استان باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید قاسمی با بیان اینکه تا اوایل هفته آینده دو موج ناپایدار جو استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد گفت: موج کوتاه اول طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۲ و ۲۳ اردیبهشت) علاوه بر تشدید نسبی وزش باد و افزایش ابر، در بعضی ساعات بارش‌هایی نیز غالباً به شکل رگبارهای موقت بهاری همراه با رعدوبرق برای سطح استان در پی خواهد داشت.

وی افزود: بارش، بخصوص در روز سه‌شنبه و در مناطق شمالی استان ممکن است با رگبارهای پراکنده تگرگ نیز همراه شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان کرمانشاه از ورود موج ناپایدار دیگری به جو استان در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده (۲۶ و ۲۷ اردیبهشت) خبر داد و عنوان کرد: خروجی کنونی مدل‌های هواشناسی حاکی از این است که این موج می‌تواند بارشهای مناسبی برای استان به همراه داشته باشد، مشروط به اینکه در روزهای آتی دچار تغییرات شدید نشود.

قاسمی یادآور شد: به نظر می‌رسد با عبور موج دوم، آخرین بارش قابل توجه در استان رخ دهد و دیگر شاهد بارش‌های چشمگیر در سطح استان نباشیم.

وی از روند افزایشی دمای هوا طی روزهای آتی نیز یاد کرد و ادامه داد: تا روز چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت) دمای نقاط مختلف استان به آرامی روندی افزایشی خواهد داشت.

رئیس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه روز گذشته (شنبه، ۱۹ اردیبهشت) حداکثر دمای هوای شهر کرمانشاه ۲۴ درجه سانتی‌گراد بود، خاطرنشان کرد: این احتمال وجود دارد حداکثر دمای هوای شهر کرمانشاه تا روز چهارشنبه به ۲۷ یا ۲۸ درجه سانتی‌گراد برسد.

قاسمی عنوان کرد: در دو روز پایانی هفته دمای هوا در نقاط مختلف استان بطور مختصر کاهش خواهد یافت. در روزهای شنبه و یکشنبه، به دلیل حضور سامانه بارشی، انتظار می‌رود دمای هوای روزانه بین چهار تا شش درجه‌ در نقاط مختلف استان کاهش یابد.

وی اضافه کرد: با عبور این سامانه، از روز دوشنبه هفته آتی (۲۸ اردیبهشت) شاهد روند تدریجی افزایش دمای هوا در جو استان خواهیم بود.