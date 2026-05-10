پخش زنده
امروز: -
اخبار کوتاه کردستان را اینجا بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، - فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با خانواده شهدای جنگ رمضان در مریوان دیدار کرد و ضمن قدردانی از ایثار و استقامت آنان بر ادامه راه شهدا تاکید کرد.
- نیروهای امدادی و داوطلب جمعیت هلال احمر شهرستان قروه درهفتادومین شب از سلسله تجمعات شبانه در سریش آباد به ارائه خدمات متنوع به شهروندان پرداختند.
-برپایی «ایستگاه سلامت»، «پایگاه آموزشی» و مانور امداد نجات در شرایط جنگی از جمله این برنامهها بود.
- به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ۹ واحد نانوایی به دلیل تکرار تخلفاتی همچون تعطیلی غیر مجاز و فروش خارج از شبکه آرد، کم فروشی، گرانفروشی و عدم توجه به تذکرات قبلی شناسایی و پلمپ شدند و پرونده تخلف آنها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.