به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، - فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با خانواده شهدای جنگ رمضان در مریوان دیدار کرد و ضمن قدردانی از ایثار و استقامت آنان بر ادامه راه شهدا تاکید کرد.

- نیرو‌های امدادی و داوطلب جمعیت هلال احمر شهرستان قروه درهفتادومین شب از سلسله تجمعات شبانه در سریش آباد به ارائه خدمات متنوع به شهروندان پرداختند.

-برپایی «ایستگاه سلامت»، «پایگاه آموزشی» و مانور امداد نجات در شرایط جنگی از جمله این برنامه‌ها بود.

- به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ۹ واحد نانوایی به دلیل تکرار تخلفاتی همچون تعطیلی غیر مجاز و فروش خارج از شبکه آرد، کم فروشی، گران‌فروشی و عدم توجه به تذکرات قبلی شناسایی و پلمپ شدند و پرونده تخلف آنها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.