معاون میراث‌فرهنگی استان یزد گفت: عملیات اجرایی مرمت و احیای حسینیه شاه طهماسب (بعثت) که قدمت آن به دوره صفویه بازمی‌گردد، بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های صورت گرفته به زودی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدرضا فلاحتی گفت : گفت: حسینیه تاریخی شاه‌طهماسب، از یادگارهای ارزشمند دوره صفویه که در جریان خیابان‌کشی‌های دوره پهلوی بخش مهمی از کارکرد و هویت مذهبی خود را از دست داده بود، طی یک ماه آینده وارد مرحله جدید مرمت و احیا می شود .

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد افزود : این طرح با همکاری و مشارکت ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و راه و شهرسازی استان، شهرداری یزد و همچنین دستگاه‌های خدمات رسان و همراهی معاونت امور عمرانی استانداری یزد و هیئت مذهبی حسینیه بعثت اجرایی خواهد شد و سازمان همیاری شهرداری‌ها به عنوان پیمانکار از سوی شهرداری یزد که کارفرمای طرح بوده، انتخاب شده است.

فلاحتی بابیان این‌که سازه اصلی حسینیه شاه‌طهماسب دارای طرح مصوب است، گفت : جزئیات معماری این بنا نیز در حال تهیه است و مقرر شده در مرحله نخست شمع‌گذاری و اجرای فونداسیون بنا که مشابه حسینیه امیرچقماق در سه طبقه و دارای تزیینات کاشی و گچ‌بری خواهد بود، انجام شود.

وی افزود : حسینیه شاه طهماسب مشتمل بر دو حسینیه بزرگ و کوچک بوده که تکیه و حسینیه بزرگ آن در دوره پهلوی اول بر اثر اجرای خیابان‌های قیام و انقلاب تخریب و با تغییر ارتفاع کف حسینیه، اختلاف ارتفاع حدود ۷۰ سانتی‌متر در آن ایجاد می‌شود.

فلاحتی گفت : اجرای خیابان سید گلسرخ و بلوار امامزاده جعفر در دوره پهلوی دوم نیز باعث می‌شود که عملکرد مذهبی و برگزاری مراسم‌های مناسبتی در این حسینیه به‌طور کامل از بین برود.

معاون میراث فرهنگی استان یزد با اشاره به برجای ماندن تصاویر و مستندات تاریخی زیادی از تجمعات و مراسم‌های مذهبی مانند نخل گردانی در این مجموعه تاریخی در ادوار قبل از تخریب آن در دوران پهلوی، افزود : این حسینیه تاریخی بعد از انقلاب اسلامی نیز به یک میدان شهری تبدیل و عملاً از کارکرد مذهبی خود خارج شده است.

وی از تبدیل حسینیه کوچک این مجموعه تاریخی به پلاک‌های تجاری به دنبال خیابان کشی دوره‌های گذشته و از بین رفتن یا کوچک شدن صفه‌های آن خبر داد و گفت : بخش‌هایی از این مجموعه نیز با اجرای سوله به محل عرضه محصولات پلاستیکی تبدیل شده است.

فلاحتی بابیان این‌که در ابتدای دهه ۹۰ شاهد مرمت بخش‌های قدیمی این حسینیه با همکاری ادارات میراث‌فرهنگی و اوقاف استان بودیم، افزود : در آن ایام نیز بخشی از این حسینیه محل ایستگاه اتوبوس‌رانی و پارکینگ خودروها بود که پس از جابجایی، قسمتی از آن احیا شد و به رغم اقداماتی که در این راستا طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ انجام شد ولی احیای کامل این مجموعه تا مدت‌ها به دلیل نیاز به طرح مناسب مغفول می‌ماند.

معاون میراث‌فرهنگی یزد گفت : خوشبختانه اینک با مساعدت و همراهی دستگاه‌های مختلف استان و نیز هیئت مذهبی محله حسینیه بعثت گام‌های ابتدایی برای احیای این مجموعه در حال پیگیری است و امیدواریم با اجرای آن بتوانیم اصالت و کاربری مذهبی را به حسینیه بزرگ شاه طهماسب یزد بازگردانیم.

فلاحتی از همکاری ساکنان و هیئت مذهبی این محله برای استقرار دفتر فنی طرح در محل پروژه قدردانی و تأکید کرد: در این طرح که مجموعه کنونی را به فضایی کاملاً دل‌نشین و زیبا همچون گذشته تبدیل خواهد کرد، قرار نیست محدودیتی برای رفت‌وآمد شهروندان ایجاد شود و تردد همچنان برای پیاده و خودروها برقرار خواهد ماند.