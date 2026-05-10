به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عبدالمطهر محمدخانی تصریح کرد: ما در کنار موضوع آژیر، ساخت پناهگاه‌ها را هم آغاز کردیم. اولین پناهگاه با مدل پارکینگ ـ پناهگاه در منطقه ۱۰ در آستانه افتتاح قرار دارد، اما این موضوع یک بسته کامل است؛ یعنی باید هم پناهگاه‌های بزرگ و کوچک ایجاد شود، هم در ساخت‌وساز‌های جدید موضوع پناهگاه دیده و هم سامانه هشدار تکمیل شود.

وی افزود: صرفاً با به صدا درآمدن آژیر، اتفاق ویژه‌ای رخ نمی‌دهد و باید کل زنجیره ایمنی و پدافند غیرعامل در کنار هم دیده شود.

جریمه طرح ترافیک ۲۲ دی ۱۴۰۴ حذف می‌شود

محمدخانی همچنین در پاسخی درباره پاک شدن جریمه طرح ترافیک شهروندانی که ۲۲ دی ماه زمان تشییع پیکر شهدای اغتشاشات شرکت کرده بودند و شهرداری وعده حذف جریمه‌ها را داده بود، اما تاکنون اعمال نشده است، گفت: قطعا جریمه‌های طرح ترافیک ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴ حذف می‌شود.

سخنگوی شهرداری تهران همچنین از انتقال ناگزیر سامانه «تهران من» به «شهرزاد» خبر داد و گفت: شهرداری ناگزیر بود سامانه «تهران من» را به «شهرزاد» منتقل کند. قرارداد قبلی به پایان رسیده بود و امکان ادامه پشتیبانی فنی وجود نداشت. علاوه بر آن، بسیاری از خدمات جدیدی که شهرداری قصد ارائه آنها را داشت، روی بستر قبلی قابل اجرا نبود.

وی ادامه داد: در سامانه «شهرزاد»، این امکان وجود دارد که تعداد بسیار بیشتری از خدمات شهری ارائه شود و سامانه کاملاً در اختیار و مدیریت شهرداری باشد؛ بنابراین اصل این انتقال اجتناب‌ناپذیر بود. البته اگر شهروندی در روند انتقال با مشکل خاصی مواجه شده باشد، حتماً باید موردی پیگیری شود تا مشکل او برطرف گردد.