پخش زنده
امروز: -
مهلت ارسال آثار در کنگره بینالمللی شعر «شجره طیبه» تا ۲۵ اردیبهشت ماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ این کنگره فرصتی است برای تجلیل از شهدای گرانقدر، به ویژه کودکانی که با عشق و ایثار، راه آزادی را هموار کردند.
محورهای این فراخوان در بخش اصلی:
کودکان شهید ایران و لبنان
بخش ویژه:
شهدای مدرسه شجره طیبه میناب
شرایط ارسال آثار:
هر شاعر میتواند حداکثر سه اثر ارسال نماید.
در بخش بینالمللی، ارسال اشعار به زبانها و گویشهای مختلف بلامانع است.
دبیرخانه جشنواره حق چاپ آثار را خواهد داشت.
برگزیدگان این کنگره برای شعرخوانی در مقتل شهدای مدرسه شجره طیبه دعوت خواهند شد.
مهلت ارسال اثر:
تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
نحوه ارسال اثر:
لطفاً آثار خود را در لینک زیر بارگذاری کنید:
[ارسال اثر]https://survey.porsline.ir/s/۹qLRoK۳P
حضور در مقتل شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، هدیهای معنوی است که یادآور صدای حق و حقیقت است. بیایید با اشعار خود، این صدا را به گوش جهانیان برسانیم.