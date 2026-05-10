به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ این کنگره فرصتی است برای تجلیل از شهدای گرانقدر، به ویژه کودکانی که با عشق و ایثار، راه آزادی را هموار کردند.

محور‌های این فراخوان در بخش اصلی:

کودکان شهید ایران و لبنان

بخش ویژه:

شهدای مدرسه شجره طیبه میناب

شرایط ارسال آثار:

هر شاعر می‌تواند حداکثر سه اثر ارسال نماید.

در بخش بین‌المللی، ارسال اشعار به زبان‌ها و گویش‌های مختلف بلامانع است.

دبیرخانه جشنواره حق چاپ آثار را خواهد داشت.

برگزیدگان این کنگره برای شعرخوانی در مقتل شهدای مدرسه شجره طیبه دعوت خواهند شد.

مهلت ارسال اثر:

تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

نحوه ارسال اثر:

لطفاً آثار خود را در لینک زیر بارگذاری کنید:

[ارسال اثر]https://survey.porsline.ir/s/۹qLRoK۳P

حضور در مقتل شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، هدیه‌ای معنوی است که یادآور صدای حق و حقیقت است. بیایید با اشعار خود، این صدا را به گوش جهانیان برسانیم.