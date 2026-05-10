به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست او برگزار شد، با ارزیابی عملکرد دولت در مدیریت دوران جنگ اخیر، گفت: تجربه اداره کشور در دو مقطع جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تجربه‌ای موفق بود و لازم است از تلاش‌ مدیران، کارکنان دولت و همه بخش‌های اجرایی قدردانی شود.

معاون اول رئیس جمهور با توجه به تغییر جایگاه جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ رمضان در معادله‌های منطقه‌ای و جهانی، دستور داد که برنامه‌ها و طرح‌های جدید، به‌ویژه در عرصه اقتصادی، متناسب با این جایگاه و در تراز یک قدرت بزرگ، طراحی و تدوین شود.