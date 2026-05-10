معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی با تأکید بر تجربه موفق مدیریت کشور در دوران جنگ اخیر، بر ضرورت تدوین برنامههای اقتصادی متناسب با جایگاه جدید ایران در معادلههای منطقهای و جهانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست او برگزار شد، با ارزیابی عملکرد دولت در مدیریت دوران جنگ اخیر، گفت: تجربه اداره کشور در دو مقطع جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تجربهای موفق بود و لازم است از تلاش مدیران، کارکنان دولت و همه بخشهای اجرایی قدردانی شود.
معاون اول رئیس جمهور با توجه به تغییر جایگاه جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ رمضان در معادلههای منطقهای و جهانی، دستور داد که برنامهها و طرحهای جدید، بهویژه در عرصه اقتصادی، متناسب با این جایگاه و در تراز یک قدرت بزرگ، طراحی و تدوین شود.