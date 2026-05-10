نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز، با حضور در منزل خانواده سرلشکر شهید خادمی، با ایشان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، آیتالله دژکام در دیدار با خانواده سرلشکر شهید خادمی ، خدمات و مجاهدتهای سرلشکر شهید خادمی را در کسوت ریاست سازمان اطلاعات سپاه، بسیار ارزشمند و قابل توجه دانست.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره شهید خادمی فرمودند: من صد درصد به ایشان اطمینان دارم و هیچ تردیدی در صلاحیتهای ایشان برای عهدهداری مناصب عالی اطلاعاتی کشور ندارم. این اعتماد و اطمینان، نشاندهنده جایگاه ویژه شهید خادمی در نزد رهبر معظم انقلاب است.
نماینده ولی فقیه در فارس، با تاکید بر جایگاه والای شهید خادمی در نظام اسلامی، گفت: شهید خادمی یکی از شخصیتهای برجسته و تاثیرگذار در عرصه اطلاعاتی و امنیتی کشور بود که خدمات و مجاهدتهای ایشان، همواره مورد توجه و تقدیر رهبر معظم انقلاب و مردم شریف ایران قرار دارد.
در این دیدار، خانواده شهید خادمی نیز به بیان خاطرات و خدمات شهید پرداختند و از حمایتها و همراهیهای مردم و مسئولان استان فارس تقدیر و تشکر کردند.