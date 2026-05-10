پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان در نشست ستاد ساماندهی سواحل استان گفت : حفاظت از جان مردم و مسافران در سواحل، اولویت متولیان ستاد سالم سازی دریا در گیلان باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما گیلان؛ هادی حق شناس امروز در نشست ستاد ساماندهی سواحل گیلان، با تاکید بر لزوم ساماندهی سواحل و شناگاههای استان، گفت: گیلان بیش از ۳۰۰ کیلومتر ساحل دارد که هرساله پذیرای گردشگران زیادی است و باید تلاش شود به مسافران و گردشگران در سواحل استان خدمات بهینهای ارائه شود.
وی بر لزوم مدیریت درست و ارائه خدمات بهینه در طرحهای سالم سازی دریا تاکید کرد و گفت: مدیریت درست میتواند علاوه بر کاهش خطر در مناطق شناممنوع، رضایتمندی مسافران و گردشگران را هم در پی داشته باشد.
هادی حق شناس حفاظت از جان مردم و مسافران در سواحل و دریای خزر را اولویت متولیان ساماندهی سواحل دانست و افزود: اطلاع رسانی درست در این زمینه باید جدی گفته شود و به گونهای تدبیر و برنامه ریزی شود که در مبادی ورودی استان با ارسال پیامک برای مسافران نقاط پرخطر و کم خطردریا به آنان معرفی شود تا امسال شاهد کاهش و حتی به صفر رسیدن تعداد غرق شدگان دریا در گیلان باشیم.
ضرورت توجه به وضعیت ناجیان غریق و جدیت در اجرای مصوبات این نشست از دیگر مطالبی بود که استاندار گیلان بر آنها تاکید کرد.