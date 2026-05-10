به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما پرهام مقصودلو استاد بزرگ سرشناس ایران در آستانه کسب عنوان قهرمانی سومین دوره جشنواره جهانی شطرنج ساردینیا ایتالیا قرار دارد.

در پایان دور هشتم جدول A سومین دوره جشنواره جهانی شطرنج ساردینیا، پرهام مقصودلو با کسب ۶ امتیاز از هشت دیدار، در جایگاه پنجم جدول رده‌بندی قرار دارد و همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی مسابقات محسوب می‌شود.

مقصودلو تاکنون با ثبت چهار پیروزی و چهار تساوی، بدون شکست به کار خود ادامه داده و در دور نهم و پایانی، در دیداری حساس برای تصاحب صدر جدول به مصاف حریف خود خواهد رفت.

در جدول A این مسابقات، ۱۵۰ شطرنج‌باز از کشور‌های مختلف حضور دارند.

همچنین پویا ایدنی دیگر نماینده کشورم