استاد بزرگ سرشناس ایرانی در جشنواره جهانی ساردینیا برابر حریفانش قرار میگیرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما پرهام مقصودلو استاد بزرگ سرشناس ایران در آستانه کسب عنوان قهرمانی سومین دوره جشنواره جهانی شطرنج ساردینیا ایتالیا قرار دارد.
در پایان دور هشتم جدول A سومین دوره جشنواره جهانی شطرنج ساردینیا، پرهام مقصودلو با کسب ۶ امتیاز از هشت دیدار، در جایگاه پنجم جدول ردهبندی قرار دارد و همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی مسابقات محسوب میشود.
مقصودلو تاکنون با ثبت چهار پیروزی و چهار تساوی، بدون شکست به کار خود ادامه داده و در دور نهم و پایانی، در دیداری حساس برای تصاحب صدر جدول به مصاف حریف خود خواهد رفت.
در جدول A این مسابقات، ۱۵۰ شطرنجباز از کشورهای مختلف حضور دارند.
همچنین پویا ایدنی دیگر نماینده کشورم