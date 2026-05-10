طرح فروش مشارکت در تولید محصولات شرکتهای سایپا و پارسخودرو از روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت آغاز میشود.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از سایپا؛ طرح فروش مشارکت در تولید خودروهای کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR، کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR، کوییک R تیپ S با استاندارد ۸۵ گانه، رینگ فولادی و SBR ویژه متقاضیان عادی (از محل ظرفیت مازاد طرح جوانی جمعیت) و اطلس S با SBR ویژه طرح عادی، جوانی جمعیت و فرسوده از ساعت ۱۲ روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه آغاز میشود و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد یافت.
براساس بخشنامه؛ زمان تحویل خودروها اردیبهشت تا تیرماه سال آینده خواهد بود و مشتریان صرفاً امکان انتخاب یک مدل خودرو را خواهند داشت.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com نسبت به ثبت اطلاعات شخصی، دریافت کد کاربری و انتخاب خودرو اقدام کنند.