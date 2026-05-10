به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر علیرضا اسماعیلی گفت: در این طرح ابتدا بیماران توسط پزشکان عمومی مورد معاینه، ویزیت و غربالگیری قرار می‌گیرند و بیمارانی که نیاز به معاینه متخصص داشته باشند با هماهنگی و ارتباط تصویری با متخصصان مرکز استان ویزیت می‌شوند.

دکتر علیرضا اسماعیلی افزود: در اجرای این طرح که از اواخر سال گذشته و از شهرستان محلات کلید خورده، تاکنون بیش از ۲۰۰ بیمار ویزیت و از خدمات تخصصی بهره‌مند شدند.

او گفت: در این طرح ارائه خدمات تخصصی اعم از ویزیت، معاینه و دارو کاملا رایگان انجام می‌شود.