پخش زنده
امروز: -
مدیر درمان تامین اجتماعی استان هدف از اجرای این طرح را افزایش دسترسی بیمه شدگان تامین اجتماعی از خدمات تخصصی و فوق تخصصی در مناطق کم برخوردار عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر علیرضا اسماعیلی گفت: در این طرح ابتدا بیماران توسط پزشکان عمومی مورد معاینه، ویزیت و غربالگیری قرار میگیرند و بیمارانی که نیاز به معاینه متخصص داشته باشند با هماهنگی و ارتباط تصویری با متخصصان مرکز استان ویزیت میشوند.
دکتر علیرضا اسماعیلی افزود: در اجرای این طرح که از اواخر سال گذشته و از شهرستان محلات کلید خورده، تاکنون بیش از ۲۰۰ بیمار ویزیت و از خدمات تخصصی بهرهمند شدند.
او گفت: در این طرح ارائه خدمات تخصصی اعم از ویزیت، معاینه و دارو کاملا رایگان انجام میشود.