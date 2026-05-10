مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهادکشاورزی گفت: افزون بر سطح زیرکشت کنونی، توسعه کشت گل محمدی در سطح ۱۱ هزار هکتار در قانون برنامه هفتم پیشرفت هدفگذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما الهام فتاحی‌فر. به مناسبت ۲۰ اردیبهشت روز ملی "گل محمدی و گلاب" افزود: از این سطح هدفگذاری شده در برنامه هفتم پیشرفت، ۵ هزار هکتار مربوط به اراضی دیم و ۶ هزار هکتار اراضی آبی است.

مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهادکشاورزی افزود: براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، حذف و جایگزینی ۳۲۰۰ هکتار از زمینهای زیرکشت گل محمدی نیز پیش‌بینی شده است.

وی با بیان این که هم اکنون، بیشترین سطح زیر کشت و تولید گل محمدی متعلق به ایران است، گفت: ایران، بلغارستان و ترکیه تولیدکنندگان عمده گل محمدی هستند و فرانسه و هند نیز سهم قابل توجهی در بازار جهانی دارند.

مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت گل محمدی در کشور براساس آخرین آمار موجود را ۲۸ هزار و ۲۹۷ هکتار عنوان و افزود: از این سطح، ۷۲ هزار و ۵۹۶ تن گل‌تر بدست آمده است.

فتاحی‌فر گفت: در سال ۱۴۰۳ متوسط عملکرد تولید گل محمدی در هر هکتار ۳ تن در کشور بوده است.

او افزود: براساس آمار موجود، استان فارس با سطحی در حدود ۷۷۰۰ هکتار، بیشترین سطح زیر کشت گل محمدی را در کشور به خود اختصاص داده است و پس از آن استان کرمان با سطح ۵۳۰۰ هکتار در رتبه دوم و استان اصفهان با سطح ۴۲۶۰ هکتار در رتبه سوم قرار دارد.

مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهادکشاورزی گفت: بزرگترین دشت گل محمدی جهان در روستای لایزنگان از توابع داراب استان فارس در مساحت حدود ۵ هزار هکتار است که به صورت دیم و ارگانیک کشت می‌شود.

مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهادکشاورزی درباره آخرین وضعیت صادرات گل‌محمدی گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۷۲ تن گل خشک و گلبرگ تازه محمدی به ارزش یک میلیون و ۹۳۶ هزار و ۴۵۰ دلار از کشور صادر شد.

فتاحی‌فر افزود: در همین سال ۱۳۱۸ تن گلاب استحصالی از گل محمدی به ارزش یک میلیون و ۷۵ هزار و ۴۶۰ دلار صادر شد و عمده فروش گلاب به کشور‌های حاشیه خلیج فارس صورت گرفت.

او گفت: فرآورده‌های این گیاه شامل گلاب، اسانس، کانکریت، ابسولوت، غنچه خشک است و مصرف گلاب بیشتر در ایران و کشور‌های همسایه صورت می‌گیرد و اسانس آن به طور گسترده بـه کشور‌های اروپایی و آمریکا و کانادا صادر می‌شود.

گل محمدی (Rosa damascena Mill.) یکی از گونه‌های ارزشمند خانواده Rosaceae است که به خاطر عطر منحصر‌به‌فرد و کاربرد‌های گسترده در صنایع عطرسازی، دارویی و بهداشتی، اهمیت اقتصادی و فرهنگی بالایی دارد.