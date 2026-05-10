به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ پرویز ارجمند گفت: ماموران انتظامی شهرستان بوانات هنگام برقراری ایست و بازرسی در جاده‌های اصلی به یک دستگاه وانت حامل چوب مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو ۴ تن چوب فاقد هرگونه مجوز حمل را کشف کردند.

او ادامه داد: کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۵ میلیارد ریال برآورد و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی بوانات در پایان گفت: پلیس با تخریب کنندگان محیط زیست و قاچاقچیان چوب برخورد قاطع و قانونی می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان، مراتب را سریعا به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.