به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمدرحیم مرتضوی در جمع نیرو‌های مردمی با اشاره به نقش برجسته این گروه‌ها در تعمیرات جزئی ساختمان‌های آسیب‌دیده اظهار کرد: بخش قابل توجهی از روند بازسازی با حضور نیرو‌های داوطلب، به‌ویژه دانشجویان جوان، سرعت گرفت و کیفیت کار نیز افزایش یافت.

وی با بیان اینکه حضور نیرو‌های انقلابی که ریشه در وطن‌پرستی دارند در کنار عوامل اجرایی و دیگر داوطلبان، جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشت، افزود: جوانان پنج استان خوزستان، خراسان، مازندران، گلستان و کرمان از روز‌های نخست جنگ رمضان به‌صورت برنامه ریزی شده در بازسازی اماکن آسیب دیده منطقه مشارکت داشته‌اند.

شهردارمنطقه۱۳ همچنین در خصوص همکاری نزدیک میان شهرداری و جهادگران افزود: بخش‌هایی از فعالیت‌ها، شامل ترمیم و نصب شیشه واحد‌های مسکونی، بهسازی مدارس و برخی فضا‌های عمومی، با ظرفیت همین گروه‌ها پشتیبانی شد و در حال حاضر نیز این روند جهت تسهیل خدمات‌رسانی به ساکنان و رفع نیاز‌های فوری واحد‌های آسیب‌دیده نواحی چهارگانه ادامه خواهد داشت.

مرتضوی حضور فعال نوجوانان و جوانان دهه‌هشتادی در این فعالیت‌ها را «تحسین بر انگیز و امیدبخش» توصیف کرد و ادامه داد: بسیاری از این نیرو‌ها با وجود تعهدات تحصیلی و خانوادگی، در مأموریت‌های جهادی حاضر شدند.

در پایان این دیدار، شهردارمنطقه۱۳ از تلاش‌های ۶۰ جهادگر ولایتمدار و جوان انقلابی تقدیر کرد.