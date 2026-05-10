مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از شناسایی دو واحد نانوایی متخلف دیگر به دلیل گرانفروشی و کم فروشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حسین رحیمیان گفت: در پی گزارشات مردمی پیرامون تعطیلی غیر مجاز و فروش خارج از شبکه آرد، کم فروشی، گرانفروشی برخی نانوایان، بازدید مشترکی از سوی تعزیرات حکومتی و بازرسان اتاق اصناف از خبازیهای شهر سنندج صورت گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: این بازدیدها با هدف رسیدگی به تخلفات احتمالی و اطمینان از رعایت تایم پخت و توزیع عادلانه آرد و پخت نان با کیفیت در دستور کار گشت مشترک انجام شد.
رحیمیان گفت: در جریان این بازرسی دو واحد نانوایی سنگک { آزاد پز } به دلیل تکرار تخلف و عدم توجه به تذکرات قبلی شناسایی و پلمپ شدند و پرونده تخلف آنها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در این خصوص اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، پروندههای متعددی در خصوص تخلف نانواییها تشکیل شده که منجر به جریمه دو میلیارد و دویست میلیون تومان برای واحدهای متخلف گردیده است و عزم جدی این سازمان در برخورد با هر گونه سوء استفاده و تخلف در حوزه نان جدی است.
دبیر کمیته نظارت بر مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان افزود:در طول هفته گذشته نیز ۷ واحد سنگگ پزی آزادپز به علت تخلف گران فروشی پلمب شدند.
رحیمیان در پایان گفت: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف در خصوص نانواییها را از طریق سامانههای تلفنی ۱۳۵ سازمان تعزیرات و ۱۲۴ اداره کل صمت گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.