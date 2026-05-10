مدیرعامل باشگاه خیبر به صورت توافقی از این باشگاه جدا شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما حسین خبیری که در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۴ به عنوان مدیرعامل باشگاه خیبر خرمآباد منصوب شده بود، از سمت خود در این باشگاه کنارهگیری کرد.
خبیری طی روزهای اخیر نشستی را با مالک باشگاه خیبر برگزار کرده و پس از بررسی شرایط موجود، طرفین به صورت توافقی تصمیم به قطع همکاری و جدایی گرفتند.
حسین خبیری پیش از حضور در باشگاه خیبر خرمآباد، سابقه مدیرعاملی در باشگاه فولاد خوزستان را در کارنامه خود دارد. همچنین او در سالهای گذشته در بدنه مدیریتی باشگاه پرسپولیس نیز فعالیت داشته و در بخشهای مختلف اجرایی این باشگاه مسئولیتهایی را بر عهده گرفته بود.