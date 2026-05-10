مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز گفت: متخلف قاچاق چهار هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل علاوه بر ضبط سوخت، به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، یکشنبه ۲۰ اردیبهشت، از محکومیت بیش از چهار میلیارد ریال برای قاچاق و نگهداری گازوئیل خبر داد و گفت: پرونده قاچاق چهار هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل به ارزش ۲ میلیارد و ۱۵۲ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شعبه باتوجه به مدارک موجود در پرونده و نگهداری سوخت به صورت تجاری خارج از ضوابط تعیینی دولت، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

صالحی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی، این محموله را در بازرسی از یک باغ ویلا به ظن قاچاق کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.