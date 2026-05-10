پخش زنده
امروز: -
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با ارسال تقدیرنامهای خطاب به رئیس جهاددانشگاهی، از مدیریت مدبرانه و رویکرد حکیمانه این نهاد در عرصههای پشتیبانی علمی و فرهنگی جبهه مقاومت در روزهای حساس و سرنوشتساز جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در متن تقدیرنامه حجتالاسلاموالمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خطاب به علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، آمده است: جهاددانشگاهی در پرتو مدیریت مدبرانه و رویکرد حکیمانه جنابعالی در روزهای حساس و سرنوشتساز جنگ تحمیلی سوم، نقشی اثرگذار در پیشبرد مأموریتهای علمی، فرهنگی و فناورانه ایفا کرده است.
راهبرد جنابعالی که در چارچوب حکمرانی حکمی؛ تلفیقی از دانش، خردورزی سازمانی و التزام به مسئولیتهای اجتماعی است، توانست ظرفیتهای علمی کشور را بهسوی تولید دانش مسئلهمحور، توسعه فناوریهای کارآمد و تقویت بنیانهای فرهنگی هدایت کند.
نقشآفرینی هوشمندانه مدیران و همکاران معزز جنابعالی در عرصههای پشتیبانی علمی و فرهنگی جبهه مقاومت، تقویت فناوریهای راهبردی و تربیت نیروهای متعهد، نشان از ایمان راسخ و درک عمیق از پیوند علم و ایمان دارد.
بدینوسیله از اقدامات مؤثر و مدیریت متعهدانه جنابعالی و تلاشهای ارزنده مدیران و همکاران محترم شما در جهاددانشگاهی تشکر و قدردانی مینمایم و از خداوند متعال توفیق و سربلندی شما را در استمرار خدمات علمی و فرهنگی و پیشبرد مأموریتهای کلان جهاددانشگاهی برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و پیشرفت ایران عزیز خواستارم.