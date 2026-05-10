پیکر پدر شهید والامقام اروجعلی آذری بر دوش مردم شهید پرور روستای ارزنق از توابع مهربان تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حاج محرم آذری پدر بزرگوار شهید والامقام اروجعلی آذری به علت بیماری و کهولت سن در ۸۹ سالگی دارفانی را وداع گفت و پیکر وی بر دوش مردم شهید پرور روستای ارزنق از توابع مهربان تشییع و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

شهید والامقام اروجعلی آذری در ۱۴ شهریور ۱۳۴۵ در روستای ارزنق مهربان به دنیا آمد و ۱ مرداد ۱۳۶۷ در جاده اهواز _ خرمشهر به شهادت رسید این شهید معظم سرباز سپاه بود.