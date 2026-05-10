استاندار کرمانشاه گفت: اجازه نمیدهیم قیمتسازیهای کاذب بازار را ملتهب کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در نشست با اتحادیهها، اصناف و بازاریان استان گفت: اراده بازاریان و مردم در جنگ رمضان بر پیشرفتهترین تسلیحات دنیا پیروز شد.
منوچهر حبیبی افزود: آرامش بازار در زمان جنگ، نتیجه انصاف و غیرت بازاریان شریف ماست و دولت بستههای ویژهای برای جبران خسارتهای اصناف و تولیدکنندگان تدارک دیده است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ادارات استان مکلفند لباس فرم خود را از تولیدیهای بومی بخرند افزود: نظارت بر قیمتسازی غیرواقعی در فضای مجازی از جمله دیوار ضروری است.
وی گفت: مردم صاحب اصلی انقلاب و قدرت واقعی نظام هستند و نباید اجازه دهیم شرمنده این مردم وفادار شویم.
استاندار کرمانشاه گفت: متولی اصلی بازار خود اصناف و اتحادیهها هستند و نظارت باید از درون خود اصناف و اتحادیهها بجوشد.