به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در نشست با اتحادیه‌ها، اصناف و بازاریان استان گفت: اراده بازاریان و مردم در جنگ رمضان بر پیشرفته‌ترین تسلیحات دنیا پیروز شد.

منوچهر حبیبی افزود: آرامش بازار در زمان جنگ، نتیجه انصاف و غیرت بازاریان شریف ماست و دولت بسته‌های ویژه‌ای برای جبران خسارت‌های اصناف و تولیدکنندگان تدارک دیده است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ادارات استان مکلفند لباس فرم خود را از تولیدی‌های بومی بخرند افزود: نظارت بر قیمت‌سازی غیرواقعی در فضای مجازی از جمله دیوار ضروری است.

وی گفت: مردم صاحب اصلی انقلاب و قدرت واقعی نظام هستند و نباید اجازه دهیم شرمنده این مردم وفادار شویم.

استاندار کرمانشاه گفت: متولی اصلی بازار خود اصناف و اتحادیه‌ها هستند و نظارت باید از درون خود اصناف و اتحادیه‌ها بجوشد.