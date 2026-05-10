۶۵ واحد خون در آباده به بیماران نیازمند اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر آباده گفت: همزمان با هفته هلالاحمر، داوطلبان نیکوکار این شهرستان با حضور در سازمان انتقال خون آباده ۶۵ واحد خون سالم به بیماران نیازمند اهدا کردند.
سعادتمند با قدردانی از مشارکت فعال داوطلبان افزود: این اقدام انساندوستانه در راستای ترویج فرهنگ نوعدوستی و تأمین نیاز مراکز درمانی به خون و فرآوردههای خونی انجام شده و نشاندهنده روحیه مسئولیتپذیری و همدلی مردم آباده است.
او ادامه داد: جمعیت هلالاحمر آباده همواره تلاش کرده است تا در مناسبتهای مختلف با همکاری سازمان انتقال خون، زمینه مشارکت هرچه بیشتر شهروندان را در امور خیرخواهانه فراهم کند.