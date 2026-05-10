به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، خبر‌های مختلف از ۴ شهرستان گیلان در بسته اخبار کوتاه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ گنجانده شده است.

افزایش سرانه ۲۰۰ واحد آموزشی فومن و شفت با موافقت وزارت آموزش و پرورش

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در همایش تجلیل از معلمان نمونه این شهرستان گفت: با موافقت وزارت آموزش و پرورش سرانه ۲۰۰ واحد آموزشی در فومن و شفت امسال از ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال افزایش و همچنین ۸ میلیارد تومان اعتبار برای احداث چمن مصنوعی در ۱۵ واحد آموزشی فومن اختصاص یافته است.

امام جمعه فومن نیز در این همایش گفت:رسالت بزرگ معلمان توسعه تعلیم و تربیت در جامعه است و همه ما باید تلاش کنیم تا جایگاه معلمان ارتقاء یابد.

معلمان، آینده سازان جامعه‌اند.

امام جمعه آستانه اشرفیه در آیین تجلیل از معلمان نمونه این شهرستان گفت: معلمان با تربیت نسل آینده ساز جامعه، نقش کلیدی و مهمی در پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر جامعه دارند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی هم در این آیین گفت: خانه ملت با تمام توان پیگیر حقوق حقه فرهنگیان، رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خواهد بود.

فرماندارآستانه اشرفیه هم از بهره مندی از ظرفیت مولد سازی برای تجهیز و نوسازی مدارس این شهرستان خبر داد.

جمعی از مسئولان شهرستان رودبار به مناسبت گرامیداشت هفته هلال احمر با حضور در اداره هلال احمر این شهرستان از خدمات کارکنان این نهاد امداد و نجات قدردانی کردند.

برپایی رژه خودرویی هلال احمر در صومعه سرا

در این رژه خودرویی توانمندی‌های خدماتی و امدادی جمعیت هلال احمر به نمایش گذاشته شد.