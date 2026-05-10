تفاهم‌نامه اجرایی شماره‌گذاری وسایل نقلیه منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی با هدف توسعه خدمات منطقه آزاد پایتخت و تسهیل فرآیند‌های لجستیکی، به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مراسم تفاهم نامه شماره گذاری خودرو‌ها در شهر فرودگاهی امام خمینی با حضور رامین کاشف‌آذر، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا و جمعی از مدیران ارشد هر دو مجموعه برگزار شد.

تسهیل ترخیص و شماره‌گذاری، تسریع در روند صدور پلاک اختصاصی برای خودرو‌های وارداتی به محدوده منطقه آزاد، هوشمندسازی کنترل تردد با بهره‌گیری از سامانه‌های پایش تصویری و پلاک‌خوان برای مدیریت دقیق آمدوشد و ارتقای ایمنی ترافیکی، محور‌های اصلی این تفاهم‌نامه بود.

مدیرعامل شهر فرودگاهی گفت: شهر فرودگاهی امام خمینی به عنوان تنها منطقه آزاد پایتخت، ظرفیت‌های خوبی از نظر تجاری و اقتصادی دارد و این موضوع با در نظر گرفتن مجاورت شهر فرودگاهی با شهر‌های صنعتی می‌تواند فرصت‌های قابل ملاحظه‌ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

وی افزود: با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه، یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در منطقه آزاد شهر فرودگاهی محقق خواهد شد و این اقدام، ویترین هوایی کشور را به استاندارد‌های مناطق آزاد جهانی نزدیک‌تر می‌کند.

سردار تیمور حسینی نیز در این جلسه با تأکید بر ظرفیت‌های پلیس راهور گفت: پلیس راهور آمادگی کامل دارد تا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، فرآیند شماره‌گذاری و مدیریت ترافیکی این منطقه راهبردی را به شکلی نظام‌مند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی کند.

طرفین با امضای سند تفاهم‌نامه‌ی شماره‌گذاری وسایل نقلیه در شهر فرودگاهی امام خمینی؛ بر لزوم افزایش تعاملات شهر فرودگاهی و پلیس راهور فراجا تأکید کردند و مقرر شد برای اجرایی شدن سریع‌تر مفاد این تفاهم‌نامه، کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان مرتبط برای پیگیری و اجرای این تفاهم‌نامه پیش‌بینی و جلسات مستمر تا حصول نتیجه برگزار شود.

این تفاهم‌نامه با هدف استقرار زیرساخت‌های پلیس راهور در محدوده شهر فرودگاهی و تعیین ضوابط اختصاصی برای تردد خودرو‌های منطقه آزاد تنظیم شده است.

شهر فرودگاهی امام خمینی به عنوان قطب لجستیکی کشور، با بهره‌مندی از مزایای منطقه آزاد و منطقه ویژه، نقش کلیدی در ترانزیت کالا و مسافر دارد. تثبیت وضعیت شماره‌گذاری خودرو‌ها در این منطقه، علاوه بر رونق کسب‌وکار‌های مستقر، موجب بهبود کیفیت خدمات رفاهی و عملیاتی در این مجموعه بزرگ فرودگاهی خواهد شد.