به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اشاره به بخشنامه اخیر رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید احتساب رسید کارتخوان‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به‌عنوان صورت‌حساب الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد.

جعفر پورمختار با بیان اینکه این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور متناسب با شرایط کشور و با هدف تسهیل اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و با مجوز مراجع ذیصلاح قانونی صورت می‌گیرد، گفت: رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مودیانی که عرضه‌کننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالا‌ها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده یکسان می‌باشد، تا پایان سال ۱۴۰۵، در حکم صورت‌حساب الکترونیکی خواهد بود.

پیش از این و بر اساس تصریح قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، رسید کارتخوان‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیک تا پایان سال ۱۴۰۴ به‌عنوان صورت‌حساب الکترونیکی قابل احتساب بود؛ اما در حال حاضر و بر اساس بخشنامه مذکور این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شده است.