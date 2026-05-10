مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: رسید کارتخوانهای بانکی تا پایان سال ۱۴۰۵ بهعنوان صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اشاره به بخشنامه اخیر رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید احتساب رسید کارتخوانهای بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی بهعنوان صورتحساب الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد.
جعفر پورمختار با بیان اینکه این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور متناسب با شرایط کشور و با هدف تسهیل اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و با مجوز مراجع ذیصلاح قانونی صورت میگیرد، گفت: رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مودیانی که عرضهکننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزشافزوده یکسان میباشد، تا پایان سال ۱۴۰۵، در حکم صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.
پیش از این و بر اساس تصریح قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، رسید کارتخوانهای بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیک تا پایان سال ۱۴۰۴ بهعنوان صورتحساب الکترونیکی قابل احتساب بود؛ اما در حال حاضر و بر اساس بخشنامه مذکور این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شده است.