مریم خلیل زاده نویسنده کتاب «تهران مقصد گردشگری»، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: این کتاب با موضوعات متناسب با شرایط جنگی اخیر برای سرگرمی، آموزش و تلطیف روحیه کودکان در این شرایط با تصویرگری و ادبیات کودکانه به چاپ رسیده است.

وی افزود: کتاب «تهران مقصد گردشگری»، علاوه بر معرفی جاذبه‌های گردشگری تهران به موضوعات مهمی همچون ولادت حضرت امام رضا (ع)، نقش کودکان در مقاومت مردمی و حماسی در میادین، توجه به فرهنگ کتابخوانی، آشنایی کودکان با فرهنگ ایثار و مقاومت، معصومیت دختران شهید میناب، رهبر شهید انقلاب، تهاجم و به شهادت رساندن ایرانیان توسط دشمنان به صورت طرح معما، جدول، رنگ آمیزی می‌پردازد.