در آستانه هفته بزرگداشت مقام معلم و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، دو آموزشگاه در شهرستان قدس به نام معلمان شهید «امیرحسین سلجوقی» و «امیرمحمد اسمعیللو» از شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم نامگذاری شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رئیس آموزش و پرورش شهرستان قدس گفت: با مصوبه جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان قدس و به مناسبت گرامیداشت هفته معلم، نام دو آموزشگاه در سطح شهرستان به نام شهیدان والامقام امیرحسین سلجوقی و امیرمحمد اسمعیللو از شهدای معلم جنگ تحمیلی سوم نامگذاری شد.
محمد قاسمی افزود: نامگذاری این دو آموزشگاه به نام این شهدای گرانقدر، اقدامی ارزشمند و ماندگار است تا یاد و خاطره این معلمان شهید همواره در ذهن ها، بخصوص دانشآموزان و فرهنگیان زنده بماند و نسل آینده با الگوگیری از آنان، مسیر علم و جهاد را توأمان دنبال کنند.