به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین با اشاره به اینکه دشمن در بعد نظامی موفق به کسب موفقیت نشده است افزود: تلاش دشمن بر این است که از طریق جنگ اقتصادی و محاصره اقتصادی علیه کشور به اهداف خود دست یابد؛ از اینرو باید مراقب بود و او را در دستیابی به اهدافش ناکام گذاشت؛ اینکه برخی با فعالیت‌های سودجویانه امنیت اقتصادی و بازار‌ها را به مخاطره می‌اندازند به نوعی حرکت در مسیر دشمن است و قوه قضائیه با این افراد هیچ گونه مماشاتی نخواهد کرد.

در ابتدای این جلسه رئیس دیوان عالی کشور با گرامیداشت ۲۳ ذی القعده روز زیارتی مخصوص حضرت علی ابن موسی الرضا گفت: این کشور متعلق به اهل بیت (علیهم السلام) و به ویژه حضرت ثامن الائمه است و در پناه و کنف حمایت آن حضرت سختی‌ها و مشکلات را پشت سر گذاشته است.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: دنیا تصور نمی‌کرد که ایران اسلامی بعد از شهادت مظلومانه و پرافتخار رهبر انقلاب و سرداران پرآوازه و رجال سیاسی خود اینگونه مقابل استکبار جهانی و صهیونیست‌های وحشی بایستد، مردم ایران دروازه‌های فتح را گشودند و جبهه مقاومت در لبنان، عراق و یمن چنان مشت محکمی بر دهان آمریکا زدند که همچنان متحیر مانده‌اند و این نتیجه قدرت ایران اسلامی است.

وی حضور مقتدرانه مردم مومن و انقلابی را در میدان های شهر‌ها بعثت و اتحاد مقدس عنوان کرد و گفت: این حضور مقتدرانه که ۷۰ شب متوالی است ادامه دارد همان بعثت و اتحاد مقدسی است که امام شهیدمان وعده بشارت آن را داده بودند.

این مقام عالی قضائی با تاکید بر لزوم خدمت گزاری شایسته و درخور برای مردم کشورمان افزود: مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی دوشادوش نیرو‌های مسلح سلحشور از آرمان‌های انقلاب صیانت و پاسداری می‌کنند لذا مسئولین خدمتگزاری صادقانه، متعهدانه و دلسوزانه را برای قدردانی از این مردم، سرلوحه کار خود قرار دهند.

حجت الاسلام منتظری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخورد جدی و قاطعانه با سودجویان و محتکران و صیانت از حقوق عمومی تاکید کرد: در شرایطی که دشمن نتوانسته از نظر نظامی به اهداف خود دست یابد و تلاش کرده است از طریق جنگ اقتصادی و محاصره اقتصادی علیه ایران اقدام کند، هر گونه فعالیت‌های سودجویانه و غیرمنصفانه و ایجاد شرایط التهاب‌آمیز در بازار، علاوه بر مجازات قانونی نوعی حرکت در مسیر دشمن است و قوه قضاییه در برخورد با این افراد هیچ گونه مماشاتی نخواهد داشت.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین با اشاره به ارائه گزارش معاونت قضائی دیوان درباره عملکرد امور شعب در سال گذشته گفت: بخش عمده پرونده‌های قضایی خانواده‌ها مربوط به طلاق است، متاسفانه پرونده‌های طلاق به درخواست زوجه آمار قابل توجهی دارد و بیشترین پرونده‌های وارده مربوط به آن است، و همانطور که بار‌ها تاکید کرده‌ام این آمار زیبنده جامعه اسلامی نیست و از طرفی این حجم از پرونده موجب اطاله دادرسی می‌شود و ضروری است در این زمینه چاره اندیشی شود.

رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای جلسه شورای معاونین با اشاره به روایتی از حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) گفت: آن حضرت در خصوص ویژگی‌های شیعه می‌فرمایند: «اذا اخذ الناس یمینا و شمالا فالزم و طریقتنا فانه من لزمنا لزمناه و من فارقنا فارقناه» وقتی دیدی مردم به چپ و راست می‌روند و تو ملازم طریقه و روش ما باش، زیرا هر کس با ما ملازم و همراه باشد ما با او همراه خواهیم بود و هرکس از ما جدا شود ما نیز از او جدا خواهیم شد.