هوش مصنوعی علی‌بابا، با یکپارچه‌سازی مدل هوش مصنوعی «کوئن» (Quwen) در سکو «تائوبائو»، دستیار هوشمند خریدی را معرفی کرده است که خرید آنلاین را از حالت جستجوی کلیدواژه‌ای به تجربه محاوره‌ای و هوشمند تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از آسیا وان، شرکت علی‌بابا در حال آماده‌سازی برای یک جهش تکنولوژیک در بازار برخط «تائوبائو» است. با این اقدام، مشتریان می‌توانند به جای جستجوی دستی در میان فهرست‌های طولانی محصولات، از طریق گفت‌و‌گو با عامل هوش مصنوعی، کالا‌ها را مرور، مقایسه و خریداری کنند.

این دستیار هوشمند با دسترسی به کاتالوگی شامل بیش از ۴ میلیارد محصول، قادر است با استفاده از ویژگی «کتابخانه مهارت‌ها»، فرایند‌های لجستیک و خدمات پس از فروش را نیز مدیریت کند.

از دیگر قابلیت‌های برجسته این سیستم، ارائه پیشنهاد‌های خرید شخصی‌سازی شده بر اساس تاریخچه سفارش‌ها، ابزار‌های آزمایش مجازی کالا و ردیابی ۳۰ روزه قیمت‌هاست.

این رویکرد علی‌بابا نشان‌دهنده تفاوت استراتژیک پلتفرم‌های چینی با رقبای غربی نظیر آمازون و شاپیفای است؛ در حالی که شرکت‌های غربی در استفاده از هوش مصنوعی برای خودکارسازی کامل فرایند خرید احتیاط می‌کنند، مدل چینی در حال تعبیه مستقیم هوش مصنوعی در قلب تراکنش‌های برخط است تا شکاف بین تکنولوژی و مصرف‌کننده را به حداقل برساند.