به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشه‌فروش گفت: ساعت ۱۴ امروز آتش‌سوزی در محل جمع‌آوری پالت‌های پلی‌اتیلن در محوطه یکی از واحدهای صنعتی واقع در شهرک صنعتی مورچه‌خورت رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، هشت تیم امدادی، اطفای حریق و آتش‌نشانی از شهرک‌های صنعتی و سازمان آتش‌نشانی شهرداری‌های منطقه به محل اعزام شدند.

‌مدیر روابط عمومی این کارخانه هم گفت: این آتش سوزی با حضور به موقع آتش نشانی شهرک صنعتی مورچه خورت بعد از دقایقی خاموش شد.

مجتبی شاهمرادی افزود: دلیل این آتش سوزی در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه این حادثه هیچ گونه خسارت جانی نداشته است و ابعاد آتش سوزی محدود بود؛ گفت: مشتعل شدن ضایعات مقوا و پلاستیک موجب شد تا ستونی از دود در آسمان دیده شود.