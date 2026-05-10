مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از مهار آتشسوزی در محل جمعآوری پالتهای پلیاتیلن در یکی از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی مورچهخورت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشهفروش گفت: ساعت ۱۴ امروز آتشسوزی در محل جمعآوری پالتهای پلیاتیلن در محوطه یکی از واحدهای صنعتی واقع در شهرک صنعتی مورچهخورت رخ داد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، هشت تیم امدادی، اطفای حریق و آتشنشانی از شهرکهای صنعتی و سازمان آتشنشانی شهرداریهای منطقه به محل اعزام شدند.
مدیر روابط عمومی این کارخانه هم گفت: این آتش سوزی با حضور به موقع آتش نشانی شهرک صنعتی مورچه خورت بعد از دقایقی خاموش شد.
مجتبی شاهمرادی افزود: دلیل این آتش سوزی در دست بررسی است.
وی با بیان اینکه این حادثه هیچ گونه خسارت جانی نداشته است و ابعاد آتش سوزی محدود بود؛ گفت: مشتعل شدن ضایعات مقوا و پلاستیک موجب شد تا ستونی از دود در آسمان دیده شود.