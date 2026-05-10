پخش زنده
امروز: -
هر دو باند تونل توحید امشب از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح به علت تعمیرات مسدود است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید، هر دو باند این تونل در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.
مسیرهای جایگزین :
مسیر جایگزین برای باند شمالی (به سمت شمال):
بزرگراه شیخ فضلالله نوری به سمت شمال
بزرگراه چمران به سمت شمال
مسیر جایگزین برای باند جنوبی (به سمت جنوب):
بزرگراه نواب صفوی به سمت جنوب
بزرگراه یادگار امام (ره) به سمت جنوب