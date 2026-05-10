به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید، هر دو باند این تونل در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر‌های جایگزین :



مسیر جایگزین برای باند شمالی (به سمت شمال):

بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری به سمت شمال

بزرگراه چمران به سمت شمال

مسیر جایگزین برای باند جنوبی (به سمت جنوب):

بزرگراه نواب صفوی به سمت جنوب

بزرگراه یادگار امام (ره) به سمت جنوب