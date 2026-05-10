شناسایی و انهدام دو هسته‌ی تروریستی وابسته به موساد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وزارت اطلاعات، یک هسته عملیاتی چهار نفره وابسته به موساد در استان آذربایجان غربی پیش از اجرای عملیات تروریستی علیه مراکز حساس و ترور فردی در تهران شناسایی و بازداشت شدند. در این عملیات یک تروریست هم در درگیری با سربازان گمنام امام زمان (عج) به هلاکت رسید.

همچنین با رصد‌های اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان‌های کرمان و البرز یک هسته عملیاتی دیگر پیش از هرگونه اقدام شناسایی و بازداشت شدند.

از این تروریست‌ها شماری ریزپرنده همراه با خودروی مخصوص حمل و نقل، سه قبضه کلت کمری با صدا خفه‌کن، جلیقه‌های ضد گلوله، یک قبضه وینچستر، یک قبضه تفنگ دوربین‌دار و مقادیر زیادی مهمات و استارلینک کشف و ضبط شد.

یک وطن‌فروش هم به نام «مسعود-ت» که قصد داشت اطلاعات طبقه‌بندی شده یکی از مراکز نظامی استان قزوین را از کشور خارج کند، در یکی از مرز‌های شمالی کشور، شناسایی و بازداشت شد.

وزارت اطلاعات از مردم خواسته هرگونه موارد مشکوک را به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی ستادخبری این وزارتخانه در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش‌پلاس به نشانی vaja۱۱۳@ با تیک آبی گزارش کنند.