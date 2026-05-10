تیم هندبال دختران زیر ۱۶ سال ایران در دیدار آغازین مسابقات قهرمانی آسیا مقابل هنگ کنگ به برتری دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات هندبال زیر ۱۶ سال دختران قهرمانی آسیا از امروز (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت) به میزبانی قزاقستان آغاز شد و در نخستین روز این رقابت‌ها تیم هندبال دختران ایران به مصاف هنگ‌کنگ رفت.

دختران ایران در نیمه نخست این دیدار عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشتند و با برتری ۱۶-۱۴ راهی رختکن شدند. در نیمه دوم نیز دختران هندبالیست کشورمان با حفظ روند خوب خود موفق شدند این بازی را با نتیجه ۳۳-۲۹ به سود خود به پایان ببرند.

با این پیروزی، تیم هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران نخستین ۲ امتیاز خود را در این رقابت‌ها کسب کرد تا با روحیه‌ای مناسب آماده دیدار بعدی خود برابر تیم میزبان (قزاقستان) شود.

طبق برنامه تیم ایران در دومین دیدار خود فردا (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت) از ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف تیم قزاقستان خواهد رفت.