سرپرست پارک ملی بوجاق، اعلام کرد:با اقدام بهموقع مأموران یگان حفاظت محیطزیست پارک ملی بوجاق، ۲۱۵ مترمربع از اراضی ملی در محدوده این پارک که بهصورت غیرقانونی تصرف شده بود، رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، یعقوب رخشبهار گفت: با دریافت گزارشهای مردمی و در راستای صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تعرض به محدودههای تحت حفاظت، مأموران یگان حفاظت محیط زیست این پارک طی یک عملیات میدانی؛ یک قطعه زمین به مساحت ۲۱۵ مترمربع را از تصرف غیرقانونی خارج کنند.
وی افزود: بر اساس این گزارش، فرد متخلف با استفاده از میلههای آهنی و سیمخاردار اقدام به محصور کردن این بخش از اراضی ملی کرده بود که با حضور مأموران یگان حفاظت، عملیات قلعوقمع انجام و محدوده موردنظر از تصرف غیرمجاز آزاد شد.
سرپرست پارک ملی بوجاق با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تعرض به اراضی ملی و زیستگاههای ارزشمند طبیعی گفت: حفظ و حراست از عرصههای طبیعی و جلوگیری از تخریب، تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز از مهمترین وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و این اداره بدون اغماض با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد کرد.
وی همچنین با قدردانی از تلاش مأموران یگان حفاظت، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاعرسانی کنند تا از بروز خسارتهای جبرانناپذیر به منابع طبیعی جلوگیری شود.