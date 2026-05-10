سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای از تمدید مهلت مرحله دوم ثبت‌نام آزمون ورودی پایۀ هفتم مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش، متقاضیان شرکت در این آزمون‌ها تا ۲۳ اردیبهشت فرصت دارند با مراجعه به وبگاه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org برای ثبت نام اقدام کنند.

براساس این اطلاعیه، در این مرحله فقط دانش آموزانی که در مرحله نخست امکان ثبت نام نداشتند و یا اطلاعات اصلاح شده آنها از طرف وزارت آموزش و پرورش تا ۲۱ اردیبهشت به سازمان سنجش ارسال شود، امکان ثبت نام دارند.

سازمان سنجش تاکید کرده است:متقاضیانی که اطلاعات آنها در این مرحله نیز توسط وزارت آموزش و پرورش به این سازمان ارسال نشده است، امکان ثبت‌نام در آزمون را نخواهند داشت.

لازم به تأکید است بعد از اتمام این مهلت، زمان ثبت‌نام تمدید مجدد نخواهد داشت.