به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی در دیدار با فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مد ظله العالی گزارشی از آمادگی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی امنیتی و مرزبانی کشور، وزارت دفاع و بسیجیان قهرمان تقدیم نمود.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در این گزارش اظهار داشت، آحاد رزمندگان اسلام به لحاظ روحیه رزم آمادگی دفاعی و هجومی، طرح‌های راهبردی و تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز برای مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان آمریکایی - صهیونی از آمادگی زیادی برخوردار هستند و در صورت هرگونه خطای راهبردی، تعرض و تجاوز از سوی آنان با سرعت عمل، پرشدت و پرقدرت با آن برخورد خواهند نمود.

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی از سوی آحاد رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح به فرمانده معظم کل قوا مد ظله العالی اطمینان دادند که با تبعیت کامل از فرامین معظم له تا پای جان و تا آخرین نفس از آرمان های انقلاب اسلامی، سرزمین عزیزمان ایران، حاکمیت و منافع ملی و ملت غیرتمند و شجاع ایران دفاع و دشمنان خبیث، کينه توز و متجاوز را از نیات پلید و تجاوزکارانه خود پشیمان خواهند نمود‌.

در اين ديدار فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله العالی ضمن قدردانی از آحاد رزمندگان سلحشور و شجاع و نیروهای مسلح مقتدر کشور، به دنبال تدابیر قبلی خود در طول جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) که در پرتو عنايات الهی پیروزی های شگفت انگیزی را به دنبال داشت و دشمنان را در دستیابی به اهداف پلیدشان ناکام گذاشت تدابیر جدید و راهگشایی برای استمرار اقدامات و مقابله مقتدرانه با دشمنان را ابلاغ فرمودند.