وزیر صنعت معدن و تجارت در نشست مشترک با مسئولان سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تلاشها برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم بر استفاده از توانمندیهای بسیج و هدایت ظرفیتهای مردمی در حوزههای مورد نیاز تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محمد اتابک در این نشست که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره به تشکیل «قرارگاه رمضان» برای مدیریت بازار و استمرار تولید پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم، گفت: در راستای تأکید مقام معظم رهبری در نخستین پیام خود به مردم مبنی بر ضرورت یاریرسانی به دولت با استفاده از ظرفیتهای مردمی بسیج، این نشست میتواند نقش مهمی در بهره برداری از توانمندیهای بسیج و هدایت ظرفیتهای مردمی به حوزههای مورد نیاز داشته باشد.
مسئولان سازمان بسیج نیز ضمن قدردانی از اقدامات دولت در مدیریت بازار، بر آمادگی بسیج برای همکاری در حوزه زنجیره تأمین کالا و خدمات، نظارت بر بازار، کنترل قیمتها و رفع موانع تولید تأکید کردند. همچنین بسیج مستضعفین آمادگی خود را برای بهکارگیری ظرفیتهای مردمی در بازسازی صنایع و کارخانجات آسیبدیده در جنگ رمضان اعلام کرد.
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به پیروزیهای اخیر کشور در برابر دشمنان، اظهار داشت: این موفقیتها حاصل درایت امامین انقلاب، حضور آگاهانه مردم و حمایت آنان از نیروهای مسلح و دولت است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی که در جنگ رمضان به شهادت رسید، افزود: ملت ایران در مقاطع حساس همواره با بصیرت و ایستادگی در کنار نظام اسلامی قرار داشتهاند و در نبرد اخیر نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پاسخ قاطعی به دشمنان دادند که بازتاب گستردهای در جهان داشت.
وزیر صمت با اشاره به اینکه در ایام جنگ رمضان همه بخشهای وزارتخانه با تلاش شبانهروزی در جهت تأمین کالاهای مورد نیاز مردم فعال بودند تا قفسه فروشگاهها خالی نماند و مردم احساس کمبود نکنند، افزود: برخی کمبودها در حوزه مواد اولیه با هماهنگی میان واحدهای تولیدی و کارخانهها و همچنین حمایت از تولیدکنندگان، در بخشهای مختلف تأمین شد و روند تولید بدون وقفه ادامه یافت.
در ادامه این نشست، «مجتبی اصغری» مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن کشور، با تقدیر از عملکرد وزارت صمت در ایام جنگ رمضان، بهویژه در حوزه تنظیم بازار و مدیریت چرخه تأمین و توزیع، اظهار داشت: بسیج بهعنوان بازوی مردمی نظام آمادگی دارد همانند دو جنگ اخیر، همکاری نزدیک و مؤثری با وزارت صمت در حوزه نظارت بر بازار و کنترل قیمتها داشته باشد.
وی افزود: بسیج میتواند با بهرهگیری از ظرفیت نیروهای مردمی، در تکمیل شبکههای نظارتی و کمک به مدیریت بازار نقشآفرینی مؤثری داشته باشد. در پایان این مراسم از وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان این وزارتخانه و فرمانده مرکز بسیج وزارت صمت به پاس تلاشها و اقدامات انجامشده تقدیر به عمل آمد.