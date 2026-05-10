رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: توسعه توانبخشی از راه دور، غربالگری و مداخله زودهنگام اوتیسم، افزایش کمک‌هزینه ایاب‌وذهاب و تغذیه، تأمین تجهیزات کمک‌توانبخشی کودکان و راه‌اندازی خانه هنر افراد دارای معلولیت از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۵ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست با معاون، کارشناسان و مشاوران معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با حضور سید جواد حسینی و با هدف بررسی برنامه‌های تحولی این معاونت در سال ۱۴۰۵ برگزار شد.

در این نشست، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه توانبخشی، گفت: به دنبال آن هستیم که خدمات توانبخشی با استفاده از فناوری‌های نوین فراگیر شود و همه افراد دارای معلولیت، صرف‌نظر از محل سکونت و محدودیت‌های جغرافیایی بتوانند از خدمات تخصصی بهره‌مند شوند.

وی افزود: یکی از راه‌های تحقق این هدف، توسعه خدمات از راه دور و استفاده از رویکرد‌های اجتماع‌محور و محله‌گراست، رویکردی که می‌تواند با همین منابع موجود، دامنه خدمات توانبخشی را گسترش دهد و عدالت در دسترسی را افزایش دهد.

حسینی با اشاره به لزوم ارتقای سطح رفاه افراد دارای معلولیت، گفت: کمک‌هزینه ایاب‌وذهاب و تغذیه مراکز روزانه باید افزایش یابد تا خانواده‌ها بتوانند با آسودگی بیشتری از خدمات تخصصی بهره‌مند شوند.

خانواده‌های افراد دارای اوتیسم بیشترین فشار را تحمل می‌کنند

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به دغدغه‌های خانواده‌های افراد دارای اختلال طیف اوتیسم، افزود: بیشترین نارضایتی‌ها در جامعه هدف سازمان از سوی خانواده‌های افراد دارای اوتیسم مطرح می‌شود، زیرا این خانواده‌ها با فشار‌های فراوان روانی، اقتصادی و مراقبتی روبه‌رو هستند و سطح اعتبارات موجود با نیاز‌های آنان همخوانی ندارد.

وی گفت: باید طرحی ویژه برای حمایت از این خانواده‌ها اجرا شود و مهم‌ترین گام در این زمینه غربالگری و مداخله به‌هنگام تا پیش از ۷ سالگی است.

حسینی افزود: سامانه غربالگری اوتیسم به نشانی autism.behzisti.net این امکان را فراهم کرده است که والدین با پاسخ به چند سؤال، کودک خود را ارزیابی و در صورت مشکوک بودن برای تشخیص تخصصی ارجاع دهند.

توسعه مراکز ویژه اوتیسم برای کودکان و نوجوانان

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: برای کودکان زیر ۱۴ سال دارای اوتیسم که خانواده‌ها امکان نگهداری موقت آنان را نداشتند از سال گذشته ۹ مرکز شبانه‌روزی موقت راه‌اندازی شد.

وی افزود: توسعه مراکز روزانه ویژه افراد دارای اوتیسم بالای ۱۴ سال نیز از برنامه‌های مهم سازمان است. تاکنون دو مرکز در استان‌های کرمان و کردستان راه‌اندازی شده و برنامه‌ریزی شده است این مراکز در سال ۱۴۰۵ حداقل در ۱۰ استان دیگر گسترش یابد.

حسینی با تأکید بر نقش خانواده در فرآیند توانبخشی گفت: والدین، رکن اصلی توانمندسازی افراد دارای اوتیسم هستند و ایجاد دبیرخانه کیفیت‌بخشی و توانمندسازی خانواده‌ها، همراه با بسته‌های آموزشی «بتا» و «روزنه» در همین راستا انجام شده است.

تشکیل انجمن اولیا و مربیان در ۳۵۰۰ مرکز توانبخشی

وی با اشاره به فعالیت حدود ۳۵۰۰ مرکز توانبخشی در کشور گفت: برای افزایش مشارکت خانواده‌ها، توانمندسازی مدیران و مربیان و تقویت نظارت بر مراکز باید انجمن اولیا و مربیان در همه مراکز تشکیل شود.

حسینی افزود: تجهیزات کمک‌توانبخشی امروز فراتر از ابزار‌های سنتی عمل می‌کنند و باید با شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی و تولید تجهیزات نوین همکاری گسترده‌تری داشته باشیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اهمیت توانبخشی هنری، ورزشی و معنوی گفت: این حوزه‌ها کمتر از توانبخشی‌های متعارف اثرگذار نیستند. ایجاد خانه هنر افراد دارای معلولیت و همچنین اتاق هنر در مراکز توانبخشی، زمینه شکوفایی استعداد‌ها و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت را فراهم می‌کند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۵ علاوه بر راه‌اندازی خانه هنر در تهران حداقل سه خانه هنر دیگر در استان‌های یزد، اصفهان و خراسان رضوی ایجاد خواهد شد.

آغاز توانبخشی از راه دور در ۳۱ استان

در ادامه این نشست، زهرا نوع‌پرست مدیرکل دفتر توانبخشی آموزشی، حرفه‌ای و توان‌پزشکی سازمان بهزیستی کشور با تشریح سیاست‌های این دفتر گفت: توسعه خدمات پیشگیرانه، استقرار نظام جامع و شفاف خدمات توانبخشی، انسجام‌بخشی به خدمات و تقویت رویکرد خانواده‌محور از مهم‌ترین سیاست‌های این دفتر است.

وی افزود: برنامه توانبخشی از راه دور برای افراد دارای اختلالات جسمی‌حرکتی و شنوایی از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و در ۳۱ استان کشور به صورت پایلوت اجرا می‌شود.

نوع‌پرست گفت: در این برنامه حداقل یک‌هزار و ۶۱۷ نفر با بهره‌گیری از تبلت‌های اهدایی یونیسف از خدمات توانبخشی مجازی بهره‌مند شده‌اند.

افزایش کمک‌هزینه ایاب‌وذهاب و تغذیه

مدیرکل دفتر توانبخشی آموزشی، حرفه‌ای و توان‌پزشکی گفت: برای نخستین بار، کمک‌هزینه ایاب‌وذهاب مراکز روزانه و کارگاه‌های حمایتی برای ۶۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ پرداخت شد.