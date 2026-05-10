مرکز آمار ایران اعلام کرد: داده‌های مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد که نرخ تورم فصلی با ۱۲.۱ واحد درصد افزایش، به ۲۴.۸ درصد رسیده است. این در حالی است که بخش کشاورزی با ثبت ۸۸.۹ درصد تورم نقطه به نقطه، بیشترین فشار قیمتی را در میان گروه‌های تولیدی تجربه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار، در فصل زمستان ۱۴۰۴، شاخص قیمت کل تولیدکننده ۴۷۸.۵ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۴.۸ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۵.۰ درصد و در ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵۱.۲ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل

افزایش تورم فصلی

در فصل زمستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۴.۸ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۲.۷ درصد)، ۱۲.۱ واحد درصد افزیش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل، ۲۴.۸ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ۴۱.۴ درصد مربوط به گروه "کشاورزی" و کم­ترین تورم فصلی با ۰.۷ درصد مربوط به گروه "تولید، انتقال و توزیع برق" می‌باشد.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل زمستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۵.۰ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۲.۲ درصد)، ۱۲.۸ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶۵.۰ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۸۸.۹ درصد مربوط به گروه "کشاورزی" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ۳۳.۰ درصد مربوط به گروه "تولید، انتقال و توزیع برق" می­باشد.

افزایش تورم سالانه

در فصل زمستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۵۱.۲ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۵.۰ درصد)، ۶.۲ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در چهـــارفصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۱.۲ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه با ۶۵.۸ درصد مربوط به گروه "تولید، انتقال و توزیع برق" و کم­ترین تورم سالانه با ۴۴.۵ درصد مربوط به گروه "خدمات" می­باشد.