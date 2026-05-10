پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد: در جنگ تحمیلی سوم، اصلیترین وظیفه حمل و نقل کالاهای اساسی را برعهده گرفتیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد رستگاری با اشاره به فعالیتهای راهداری و حمل و نقل جادهای استان در جنگ تحمیلی سوم گفت: در بحث حمل و نقل با تاکید بر حمل و نقل کالا سعی کردیم در تامین کالای اساسی نقش اساسی ایفا کنیم بطوریکه با کمک بخش خصوصی و بخش صنفی، هیچ گونه اخلالی در حمل کالاها بوجود نیامد.
وی به رشد ۵۰ درصدی حمل کالاهای اساسی از بنادر جنوب کشور به استان یزد اشاره کرد و افزود: با وجود مشکلاتی که در پایانه بار داشتیم، خوشبختانه اعلام بار در سطح استان هم در سالن فیزیکی و هم سالن مجازی به خوبی انجام شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد همچنین به حمل و نقل مسافر در روزهای ابتدایی جنگ از مقصد تهران اشاره کرد و اظهار داشت: با سرویس دهی مناسبت در این مقصد جابجایی به خوبی انجام و پس از آن نیز از یزد به بیش از ۵۰ مقصد کار جابجایی مسافر انجام شد.
رستگاری از آماده باش کامل حوزه راهداری استان یزد خبر داد و گفت: نیروها در راهدارخانهها مستقر شدند تا در زمان بروز حادثه، خدمات رسانی به مردم در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.