کمال شفیعی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران نشانه‌ای از پویایی و زنده بودن جامعه محسوب می‌شود، گفت: برگزاری این رویداد را می‌توان اتفاقی مبارک دانست؛ چرا که ایران از هزاره‌های پیش از میلاد تاکنون، همواره به‌عنوان جامعه‌ای فرهنگی و تمدن‌ساز شناخته شده است و پیشگام تمدن در جهان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ؛کمال شفیعی نویسنده و شاعر کودک و نوجوان در گفت‌و‌گو با ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با بیان اینکه در شرایطی که کشور درگیر جنگ است، استمرار فعالیت‌های فرهنگی همچون نمایشگاه مجازی کتاب تهران نشانه‌ای از پویایی و زنده بودن جامعه محسوب می‌شود، افزود: نمایشگاه مجازی کتاب تهران نشان می‌دهد ایران در طول تاریخ در کنار صلح‌طلبی و تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دنبال گسترش فرهنگ بوده است.

وی گفت: ایران کشوری تمدن‌ساز است، تمدن‌سازی ایرانیان، پدیده‌ای مربوط به دیروز و امروز نیست؛ از کتیبه‌های باستانی که در کانال سوئز نگاشته شده تا کتیبه بیستون تا آثار تاریخی در نقاط مختلف جهان می‌توان رد پای تمدن‌سازی ایرانیان را دید. امروزه بخش مهمی از هویت جهانی مربوط به ایران است.

شفیعی ادامه افزود: برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب در شرایط کنونی، افق فرهنگی روشنی را پیش‌روی جامعه قرار داده است. این رویداد پیام روشنی دارد: جامعه ایران همچنان جامعه‌ای فرهنگی، دوستدار تعالی با افق روشن است که تلاش می‌کند جایگاه خود را در عرصه‌های هنری و فرهنگی حفظ کند و مسیر رشد و بالندگی را ادامه دهد.

این شاعر و نویسنده به مزایای نمایشگاه مجازی کتاب تهران اشاره کرد و گفت: نمایشگاه مجازی کتاب، مزایای مهمی همچون کاهش سفر‌های غیرضروری و امکان خرید آسان برای علاقه‌مندان در نقاط دور‌دست کشور فراهم می‌کند. ارسال رایگان کتاب‌ها نیز یکی از امتیازات این نمایشگاه است که در این شرایط عامل مهمی برای خرید کتاب محسوب می‌شود.

شاعر کتاب «می خواهم دست به کار بزرگی بزنم» در ادامه سخنان خود به امکان مواجهه مستقیم نویسنده و مخاطبان آثارش در نمایشگاه مجازی کتاب تهران اشاره کرد و افزود: اگر در این نمایشگاه در کنار دیدن جلد کتاب‌ها، امکان مرور چند صفحه از هر کتاب فراهم شود می‌توانیم با قلم نویسنده آشنا شویم. در این صورت مخاطبان با شناخت بهتر و علاقه‌مندتری به خرید کتاب اقدام خواهند کرد. این قابلیت می‌تواند نمایشگاه مجازی کتاب را از یک فروشگاه کتاب صرف، به یک تجربه فرهنگی واقعی‌تر نزدیک کند.

شفیعی اظهار داشت: در بستر نمایشگاه مجازی کتاب اگر بتوانیم کتاب‌های تعاملی و چندرسانه‌ای برای کودکان ارائه کنیم، تجربه بهتری ایجاد می‌شود. به‌ویژه وقتی کودکان در کنار والدین خود به مشاهده و انتخاب کتاب می‌پردازند. یکی از چالش‌های جدی حوزه کودک آن است که انتخاب کتاب‌ها اغلب بر اساس سلیقه بزرگسالان انجام می‌شود، نه ذوق کودکانه. در حالی‌که اگر خرد بزرگسالانه با هیجان، سلیقه و ذوق کودکان ترکیب شود، نتایج بهتری حاصل می‌شود.

وی با بیان اینکه برای آشنایی کودکان و نوجوانان با نمایشگاه مجازی کتاب می‌توانیم از بستر سامانه «شاد» آموزش‌وپرورش استفاده کنیم، گفت: بسیاری از دانش‌آموزان با این فضا آشنا هستند و می‌توانند از آن برای بازدید مجازی از غرفه‌ها و شرکت در مسابقات فرهنگی استفاده کنند. این بستر ظرفیت مطلوبی برای معرفی غرفه‌های کودک و نوجوان دارد. اگر این غرفه‌ها در فضای برنامه «شاد» معرفی و امکان حضور مجازی برای دانش‌آموزان فراهم شود، جذابیت نمایشگاه به‌طور چشمگیری افزایش پیدا می‌کند. باید فضای تعاملی ایجاد کنیم که کودکان و نوجوانان فقط بیننده نباشند، بلکه بتوانند با بازی، فیلم کوتاه یا معرفی کتاب توسط کودکان دیگر مشارکت کنند.

شاعر کتاب «اگر درخت‌ها پای رفتن داشتند» بر ضرورت توجه ویژه به کودکان در شرایط بحرانی تاکید کرد و افزود: ما باید بیش از هر زمان دیگری مراقب بهداشت روانی جامعه باشیم. مهم‌ترین قشری که در چنین شرایطی نیازمند توجه ویژه است، کودکان هستند؛ زیرا در دوران جنگ و بحران، اضطراب، ترس‌ها و هراس‌های کودکانه شدت می‌گیرد و می‌تواند بر آینده آنها اثر بگذارد.

شفیعی همچنین بر ضروت توجه خانواده‌ها به سلامت روان فرزندان اشاره کرد و گفت: والدین باید بدانند در زمانی که حوادثی برای کشور رخ می‌دهد، فرزندانشان نیازمند حمایت، توجه و مراقبت مضاعف برای کاهش استرس هستند. یکی از مؤثرترین راه‌ها برای حفظ سلامت روان خانواده‌ها، رجوع به کتاب است. خانواده‌ها باید برای کودکان خود سرگرمی‌های سالم ایجاد کنند تا شاهد رشد فرهنگی مناسب آنها باشند. کودکان رفتار والدین را می‌بینند، نه صرفاً حرف‌هایشان را. وقتی والدین با عمل نشان دهند که زندگی ادامه دارد، کتاب می‌خرند، مطالعه می‌کنند و به یادگیری امید دارند، این خود بهترین درس زندگی برای کودکانشان است.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.