به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی، دادستان تهران، به همراه معاونان خود یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ از شرکت داروسازی «توفیق دارو» بازدید کرد. این مجموعه از جمله واحد‌هایی است که در جریان حملات آمریکایی ـ صهیونیستی هدف اصابت مستقیم قرار گرفته و دچار خسارت و تخریب گسترده شده است.

در این بازدید، دادستان تهران از بخش‌های مختلف آسیب‌دیده و محل‌های تخریب‌شده این شرکت بازدید و آخرین وضعیت بازسازی و روند رسیدگی به خسارات را به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار داد.

دادستان تهران در این بازدید با محکوم کردن حمله به این مجموعه گفت: دولت‌های متخاصم صهیونی ـآمریکایی به این شکل اقدام کرده و موجب تخریب این مجموعه شده‌اند این جنایت را محکوم می‌کنیم.

صالحی با تأکید بر تداوم مسیر پیشرفت علمی و صنعتی کشور افزود: به همت جوانان غیور وغیرتمند و دانشمندان کشور، این مجموعه بهتر از گذشته و با علم و تکنولوژی روز بازسازی خواهد شد و هیچ جای نگرانی وجود ندارد. در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد افتتاح مجدد این مرکز خواهیم بود.

وی گفت: با کمک نخبگان کشور، این مرکز نه تنها به وضعیت سابق بازمی‌گردد بلکه در سطحی بالاتر در خدمت ملت ایران و سایر ملت‌های جهان قرار خواهد گرفت. دشمن باید بداند که با این اقدامات نمی‌تواند حرکت مترقی جمهوری اسلامی را متوقف کند، زیرا علم و دانش با بمباران و تخریب از بین نمی‌رود، بلکه در وجود نخبگان ایرانی نهادینه شده است.

دادستان تهران با اشاره به اقدامات حمایتی دستگاه قضائی و دولت افزود: در ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیمات لازم برای حمایت از این مجموعه اتخاذ شده است و دستگاه قضایی پیگیر اجرای دقیق و سریع این مصوبات خواهد بود.

صالحی گفت:مصوبات شامل اعطای تسهیلات، تنفس در حوزه مالیاتی و تأمین اجتماعی و سایر حمایت‌های لازم برای استمرار فعالیت این واحد تولیدی است. همچنین کارشناسان به‌صورت رایگان برای ارزیابی خسارات اعزام شده‌اند و گزارش‌های کارشناسی در حال تکمیل است.

وی افزود: پرونده‌های مرتبط با این موضوع نیز در دادسرای تهران تشکیل شده و بخشی از پرونده‌ها در حوزه خسارات، جراحات و شهدای ناشی از حملات اخیر تحت رسیدگی مستقیم قرار دارد و برخی از آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه ارسال شده است.

دادستان تهران گفت: در اینباره همچنین پرونده‌هایی علیه عوامل و سران رژیم صهیونیستی و آمریکایی تشکیل شده و روند رسیدگی قضایی آنها در حال پیگیری است.

صالحی افزود: مسئله حساب‌های شرکت توفیق دارو نیز پیگیری خواهد شد و تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود تا فعالیت تولیدی دچار اختلال نشود. دستگاه قضایی با جدیت از واحد‌های تولیدی حمایت می‌کند و این مجموعه به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد تا هرچه سریع‌تر احیا و فعالیت خود را آغاز کند.

نوبخت، مدیرعامل شرکت داروسازی «توفیق دارو» نیز در این بازدید با اشاره به جایگاه این مجموعه اظهار کرد: مجموعه توفیق دارو تنها شرکت داروسازی کشور است که در جنگ رمضان مورد اصابت مستقیم و بی‌شرمانه دشمن جنایتکار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت داروسازی «توفیق دارو» افزود: ما مجموعاً ۱۵۰ نفر همکار داشتیم که همه اینها نخبه‌های صنعت داروسازی کشور هستند. من همیشه می‌گویم توفیق دارو میعادگاه نخبگان صنعت داروسازی کشور است.

نوبخت گفت: در طول ۲۷ سال فعالیت، ۶۰ قلم ماده مؤثره دارویی در حوزه دارو‌های خاص و بیماری‌های صعب‌العلاج از جمله سرطان، بیماری‌های خودایمنی نظیر‌ام‌اس و روماتیسم، دارو‌های بیهوشی اتاق عمل و دارو‌های دیابت تولید کرده‌ایم.

وی با اشاره به نقش اقتصادی شرکت گفت:مجموع فعالیت ما سالانه حدود ۱۵۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد می‌کرد و از خروج ارز جلوگیری می‌شد، چراکه تولید داخلی را بر واردات جایگزین کرده بودیم.

مدیرعامل شرکت داروسازی «توفیق دارو» گفت:حمله دشمن در روز یازدهم فروردین ۱۴۰۵ رخ داد و در نتیجه آن، مجموعه با تخریب ۱۰۰ درصدی مواجه شد. امیدواریم در مدت کوتاه با استفاده از ظرفیت نخبگان شرکت، مجدداً به مدار تولید بازگردیم. هدف ما حفظ نیرو‌ها و جلوگیری از بیکاری همکاران است و تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شاید ظرف یک ماه آینده، تولید را از سر بگیریم.

نوبخت افزود: برنامه بلندمدت بازسازی نیازمند ثبات پایدار و حمایت نهاد‌های حاکمیتی است و ما همه تلاش خود را برای حفظ این مجموعه و ادامه خدمت به حوزه دارویی کشور انجام می‌دهیم.