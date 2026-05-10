معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: آموزش عالی باید به سمت آموزش هوشمند، دادهمحور، مهارتمحور، اشتغالپذیر و مأموریتگرا حرکت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ابوالفضل واحدی همزمان با دهه سرآمدی آموزش و در آیین تکریم مقام معلم در دانشگاه شاهد، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای اقشار مختلف بهویژه شهدای دانشگاهی، تأکید کرد که چراغ علم و دانش در سختترین شرایط جنگی نیز خاموش نشده است.
وی با اشاره به حملات اخیر دشمن به مراکز علمی گفت: دشمنان بهخوبی میدانستند که دانشگاهها از نقاط قوت ملت ایراناند؛ به همین دلیل آنها را هدف قرار دادند. با وجود این، فعالیتهای آموزشی حتی در روزهای پس از حمله نیز ادامه یافت.
دکتر واحدی با اشاره به تصویری که در روزهای اخیر بازتاب گستردهای داشته است، تصریح کرد: دو روز پس از اصابت موشک به دانشگاه صنعتی شریف، یکی از اساتید در اتاق تخریبشده خود کلاس درس تشکیل داد تا نشان دهد چراغ علم خاموششدنی نیست.
معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه آموزش عالی در نقطهای حساس قرار دارد، افزود: در پنجاه سال گذشته پیشرفتهای بزرگی داشتهایم، اما ادامه روند فعلی ممکن نیست. بودجه دانشگاهها با رشد هزینهها همخوانی ندارد و از سوی دیگر، پارادایمهای آموزشی در جهان تغییر کرده است.
وی به کاهش تعداد دانشجویان از چهارمیلیون و چهارصد هزار نفر به سه میلیون و دویست هزار نفر اشاره کرد و گفت: اقبال به مدارک رسمی دانشگاهی کاهش یافته و کارفرمایان بیش از مدرک، مهارت را ملاک قرار میدهند.
دکتر واحدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روندهای جهانی آموزش گفت: آموزش شخصیسازیشده، استفاده از هوش مصنوعی، یادگیری ترکیبی، موبایللرنینگ و گیمیفیکیشن از رویکردهای امروز آموزش عالی است. اگر با شیوههای سنتی ادامه دهیم، دچار مشکل میشویم.
وی در پایان سخنان خود با تبریک روز معلم گفت: امیدواریم با تلاش استادان و دلسوزی جامعه دانشگاهی، آموزش عالی کشور بیش از گذشته در پاسخگویی به نیازهای جامعه موفق باشد.